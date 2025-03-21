В Ярославской области посадят 97 тысяч деревьев

В Ярославской области посадят 97 тыс. деревьев в рамках акции «Сад памяти», которая в этом году приурочена к 80-летию Победы. Об этом сообщает областное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Деревья посадят на общей площади в 37,2 гектара как в лесах, так и в населенных пунктах. Сажать растения будут в апреле-мае, принять участие в этих мероприятиях могут все желающие.

Ранее в рамках акции в регионе высадили 1,3 млн деревьев 3,7 тыс. жителей области.

Алла Чижова