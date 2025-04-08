Из Челябинска в Волгоград отправится первый тематический поезд

Первый тематический поезд с туристами отправится из Челябинска в Волгоград. Пассажирами «Поезда Победы» станут около 500 человек, среди них школьные группы и индивидуальные туристы из Челябинской и Свердловской областей, сообщает Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

В рамках туристско-образовательного проекта тематический поезд проследует по маршруту Екатеринбург — Челябинск — Волгоград — Челябинск — Екатеринбург с 30 апреля по 4 мая. Это совместный межрегиональный проект туроператоров Челябинской и Свердловской областей при участии Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания». Он посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

В пути для пассажиров тематического поезда запланированы образовательные, патриотические и творческие мероприятия. В Волгограде уральцы посетят исторические места, в том числе памятник «Героям сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и музей-панораму «Сталинградская битва». Также запланирована тематическая экскурсия по Волге «Теплоход памяти» с церемонией возложения цветов у памятника речникам и морякам Волжской флотилии.

В Центре проектного развития территорий и туризма Челябинской области отмечают, что «экскурсия вызвала живой интерес», как у школьников и студентов, так и у представителей старшего поколения.