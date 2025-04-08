На Кубани продолжат работу 90 детских лагерей

В Краснодарском крае в 2025 году планируют работать все 90 детских оздоровительных лагерей. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социального развития региона.

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По информации ведомства, количество функционирующих детских здравниц в 2024 году осталось на уровне 2023 года — 90 стационарных организаций отдыха и оздоровления детей.

В министерстве также отметили, что в регионе заключено концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации детского оздоровительного лагеря «Черноморец» в Анапе сроком на 34 года.

«Ежегодной обязанностью инвестора является предоставление до 600 путевок детям, проживающим на территории Самарской области, сроком на 21 день по фиксированной стоимости, установленной постановлением правительства Самарской области»,— пояснили в пресс-службе минтруда.

Ранее для детских лагерей Краснодарского края, расположенных на территории, пострадавшей из-за разлива мазута, предложили ввести налоговые и кредитные каникулы.

Нурий Бзасежев