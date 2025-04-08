«Альбит» благоустроит парк имени Ленина в Уфе за 111 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт с ООО «Альбит» на благоустройство парка имени Ленина, сообщается на сайте госзакупок. Контракт подписан по начальной цене 111,1 млн руб. Компания была единственным участником закупки. Работы будут профинансированы из федерального, регионального и муниципального бюджетов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Это повторный конкурс на данные работы. Первый, объявленный в феврале, был отменен заказчиком.

Подрядчик должен восстановить элементы террасирования, чаш фонтанов, заменить малые архитектурные формы и оценить состояние деревьев. Планируется воссоздать историческую арку с колоннами и построить две событийные, две детские игровые площадки, амфитеатр, медиа-павильон и сцену.

Как сообщал «Ъ-Уфа», мэрия объявила еще два конкурса на благоустройство парка имени Ленина. Начальная цена контракта на первый этап составляет 244,5 млн руб., на второй — 171,8 млн руб. Их итоги пока не подведены.

Парк имени Ленина был заложен в 1869–1872 годах уфимским губернатором Сергеем Ушаковым.

ООО «Альбит», по данным Rusprofile.ru, зарегистрировано в июле 2018 года в Уфе. Владельцем является Павел Ворфоломеев. Компания занимается строительством. В 2024 году выручка составила 761,5 млн руб., чистая прибыль равнялась 12,8 млн руб. «Альбит» разрабатывал проект благоустройства парка имени Ленина, в мае 2024 года получивший положительное заключение экспертизы.

Майя Иванова