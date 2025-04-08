«Как говорится, не было печали»

Прекратить огонь готовы, но нюансы остаются, — так в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг украинского урегулирования. США предлагают России четко сформулировать позицию на этот счет. Москва, в свою очередь, уверена, что власти в Киеве не полностью контролируют ситуацию, и требует остановить милитаризацию Украины. Тем временем лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили подготовку к учениям «Запад 2025». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает срыва переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Кремль ответил Америке на призыв определиться относительно перспективы заключить перемирие на украинских фронтах. Москва готова пойти навстречу, однако все-таки хотела бы услышать ответы на свои вопросы, которые нынче «повисли в воздухе». Речь, в частности, о том, что Владимир Зеленский не полностью контролирует ситуацию и продолжает активную милитаризацию страны. Владимир Путин, как известно, предлагал ввести на Украине внешнее управление под контролем ООН. Трамп сказал «нет». По идее ответ получен, и в воздухе ничего не повисло. Но можно предположить, что Российская Федерация настаивает на дальнейшем обсуждении данной темы. При этом создается такое впечатление, что никто делать этого не собирается. Даже звучат обвинения в попытках затянуть мирный процесс. Госсекретарь США Марко Рубио уже прямо предупредил, что не допустит бесконечные переговоры о переговорах. В противном случае против РФ могут быть введены санкции, соответствующий очень жесткий законопроект уже внесен в Сенат.

Следующее направление — это нормализация отношений между Россией и США. Там большой список намерений — от восстановления полноценной работы посольств до совместных контрактов в Арктике. Но и здесь успехи как-то незаметны. Красивых слов много, конкретики — не очень.

Похоже, что вынести Украину за скобки не получается. Америка предпочитает не разделять эти два вопроса, и это очень важный момент во всем переговорном процессе. Впрочем, окончательные выводы делать рано.

Между тем делегация из Киева вроде бы отправилась за океан, чтобы наконец снять противоречия относительно пресловутой ресурсной сделки. Если многострадальный документ в итоге подпишут, то это, наверное, во многом усилит украинскую позицию. Тем временем состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Среди прочего они обсудили совместные военные учения «Запад-2025», которые запланированы на сентябрь. Понятно, что это в первую очередь сигнал Европе и НАТО, которые сейчас активно обсуждают отправку своих военных на Украину. Как бы то ни было, до разрядки международной напряженности еще очень далеко. А тут еще возникла и перспектива мирового кризиса, одно накладывается на другое. Как говорится, не было печали.

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Дмитрий Дризе