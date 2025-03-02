Три человека из них двое детей пострадали в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на 282 км автодороги Пермь — Екатеринбург после того, как у грузового автомобиля марки Камаз выпали рулоны упаковочной бумаги на полосу встречного движения. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, на выпавший груз наехал автомобиль марки Toyota Camry.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По данным Госавтоинспекции, авария произошла вечером 1 марта. Водитель Камаза рассказал госавтоинспекторам, что загрузился рулонами упаковочной бумаги в Архангельске. При проезде участка дороги, где проводились ремонтные работы, он услышал звук удара и решил, что задел временное награждение. Однако впоследствии увидел, что в полуприцепе порван тент, а один из рулонов выпал.

В результате происшествия водитель Toyota Camry и два несовершеннолетних пассажира получили различные травмы и доставлены в больницу. «Установлено, что дети перевозились в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту, что помогло избежать серьезных травм», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что водитель грузовика ранее привлекался к административной ответственности 82 раза. По факту аварии на него составлено четыре административных протокола.

Мария Шараева