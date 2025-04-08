Экс-инспектора Гостехнадзора из Шатрово осудили за подделку водительских прав

Шатровский районный суд признал виновным бывшего инспектора Гостехнадзора в получении взятки и служебном подлоге (ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 292 УК РФ). За создание фиктивных удостоверений трактористов его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в 1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что в 2020-2023 годах инспектор за вознаграждение изготавливал удостоверения тракториста на право управления самоходными машинами. Будущие водители при этом не проходили обучение и не сдавали соответствующие экзамены. Сведения о фиктивных правах работник Гостехнадзора вносил в базу данных учета самоходных машин. Всего таким способом он изготовил 70 удостоверений.

Виталина Ярховска