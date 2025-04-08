Пермские энергетики вернулись в число крупных спонсоров «Амкара»

Генеральный партнером футбольного клуба «Амкар Пермь» стало ПАО «Пермэнергосбыт». Сегодня клуб сообщил о заключении соглашения с энергосбытовой компании. В рамках договора логотип «Пермэнергосбыт» разместится на игровой форме, на мероприятиях и в соцсетях клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Президент ФК «Амкар Пермь» Дмитрий Мартынов поблагодарил компанию за поддержку клуба в предстоящем сезоне.

«Пермэнергосбыт» уже был крупным спонсором «Амкара» в сезоне 2023 года. Тогда энергосбытовая компания выделила 80 млн руб. клубу, став вторым после бюджета края (125 млн руб.) крупнейшим спонсором «Амкара». У клуба был рекордный бюджет — более 200 млн руб. и ожидалось, что клуб пройдет в следующую лигу - ФНЛ.

Однако «Амкар» вместо этого занял восьмое место во второй лиге (дивизион «А», группа «Серебро»), и команда вылетела в дивизион «Б» (бывшая третья лига). После этого «Пермэнергосбыт» вышел из состава спонсоров клуба.

В сезоне 2024 года клуб вновь не выполнил задачи,и и у него сменился президент – вместо Валерия Чупракова был назначен экс-замглавы ФСБ Дмитрий Мартынов.