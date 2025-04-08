Ночью над Черноземьем уничтожили 23 беспилотника

За ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией 23 беспилотника: 19 над Курской областью и четыре над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оперштаб Курской области подтвердил информацию оборонного ведомства. Белгородские власти отдельно не прокомментировали атаки.

В обоих регионах всю ночь действовала опасность удара БПЛА. В Курской области она была введена в 22:57 7 апреля и отменена в 6:37 8 апреля, в Белгородской— в 22:58 7 апреля и в 6:38 8 апреля соответственно.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова