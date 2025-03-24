Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась на 3,6%

В Свердловской области за неделю зарегистрировано 47,5 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), что на 3,6% ниже показателя предыдущей недели, но все еще на 74,7% выше среднего многолетнего уровня, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дети составляют 52,6% от общего числа заболевших. Среди возбудителей ОРВИ по-прежнему доминируют вирусы гриппа, сезонные коронавирусы и риновирусы.

Показатели заболеваемости выше среднеобластного уровня зафиксированы в Сухом Логе и Ирбите. В Екатеринбурге зарегистрировано 21,3 тыс. случаев ОРВИ, что на 19,8% меньше, чем на предыдущей неделе.

Ранее в Свердловской области за неделю было зарегистрировано 54,9 тыс. случаев ОРВИ, что на 81,7% выше среднего многолетнего уровня.

Полина Щуцкая