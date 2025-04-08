Краснодар, Сочи и Анапа лидируют по количеству ДТП на Кубани

За первые три месяца 2025 года в Краснодарском крае произошло 1 041 дорожно-транспортное происшествие. Согласно данным ГИБДД, в результате этих аварий погибли 160 человек, еще 1 274 получили травмы различной степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Отмечается, что 73 аварии случились по вине водителей в нетрезвом состоянии. В таких ДТП погибли 23 человека и пострадали 102. Кроме того, зарегистрирована 131 авария с участием мотоциклистов и водителей мопедов, в которых скончались 14 человек и травмированы 135.

Наибольшее количество происшествий зафиксировано в крупных городах региона. Лидирует Краснодар со 160 ДТП и 10 смертельными случаями. В Сочи произошло 127 аварий с 11 погибшими, в Анапе зарегистрировано 53 происшествия, унесших жизни 7 человек.

Для сравнения, в 2024 году на территории края было зарегистрировано 6 155 аварий, в которых погибли 789 человек.

Наталья Решетняк