В Индустриальном районе Перми снесли два незаконных павильона

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю проконтролировали ход демонтажа двух торговых павильонов в Индустриальном районе Перми. Ранее решение о сносе этих нестационарных торговых объектов (НТО) принял суд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

В ходе судебного процесса, инициированного районной администрацией, было установлено, что несколько лет назад владелица НТО получила согласие от собственников помещений жилого дома на аренду части придомовой территории для размещения одного нестационарного торгового объекта. Однако в отведенном для этих целей месте появилось сразу два павильона, на которых в разное время висели вывески: «Овощи и фрукты», «Vape Shop», «Хлеб из тандыра». К тому же размещение торговых павильонов на земельном участке в непосредственной близости от многоквартирного дома нарушает нормы пожарной безопасности.

Исполнительный документ об обязании собственника демонтировать павильоны поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП. Владелец НТО был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о том, что в случае неисполнения возложенных на него обязательств в установленный срок, к нему применят штрафные санкции. Также суд обязал владельца НТО выплачивать в пользу районной администрации неустойку в размере 1 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения вынесенного решения. Во избежание финансовых затрат, предприниматель своевременно демонтировал торговые павильоны и освободил земельный участок.