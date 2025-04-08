На кладбищах Краснодара приводят в порядок могилы участников ВОВ

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Краснодаре начались работы по поиску и восстановлению заброшенных могил ветеранов, написал в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«К сожалению, не у всех героев Великой Отечественной войны, захороненных на кладбищах Краснодара, остались заботливые родственники. Поэтому в преддверии 80-летия Великой Победы начали поиск и приведение в надлежащее состояние забытых могил»,— отметил господин Наумов.

Участники санитарного марафона убирают поросль, очищают и красят надгробия, отмечая их красной звездой. По словам мэра, только за один субботник привели в порядок около 170 захоронений. Уборка будет проводиться как минимум дважды в неделю до 9 мая.

Наумов также напомнил, что горожанам доступны 3, 5 тыс. красных звезд для самостоятельного обозначения могил родственников-ветеранов. Их выдают на Славянском кладбище и кладбище хутора Ленина

Наталья Решетняк