Самолет Ан-24, летевший из Иркутска в Ленск, вернулся из-за неисправности

В Иркутске легкомоторный самолет Ан-24 вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СКР.

По данным ведомства, воздушное судно направлялось в Ленск (Якутия). Экипаж принял решение о возвращении после взлета. Посадка прошла успешно, на борту находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа.

Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СКР проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Александра Стрелкова