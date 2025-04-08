Реальная зарплата в Челябинской области выросла на 3,4% за год

В Челябинской области среднемесячная начисленная заработная плата в январе 2025 года выросла на 12,5% по сравнению с январем прошлого года и составила 72 тыс. руб. Реальная зарплата, скорректированная на инфляцию, увеличилась на 3,4%, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона со ссылкой на Челябинскстат.

Существеннее всего номинальная зарплата выросла у работников финансовой и страховой сфер. За год она увеличилась почти на 28% и достигла 97,2 тыс. руб. Также в топ-5 вошли сотрудники строительной отрасли (+21,2%, до 63,4 тыс. руб.), научной сферы (+17,8%, 87,6 тыс. руб.), работники сельского и лесного хозяйства (+16,5%, 59,3 тыс. руб.), а также образования (+15,4%; 52,5 тыс. руб.).

Профессиональными областями с самым низким средним начисленным жалованьем оказались гостиничный бизнес и отрасль общественного питания (+11%, 41,3 тыс. руб.), сфера операций с недвижимостью (+10%; 45,3 тыс. руб.), а также образования.

Виталина Ярховска