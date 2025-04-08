Выборы президента Южной Кореи состоятся 3 июня

Правительство Южной Кореи назначило дату проведения президентских выборов на 3 июня, сообщает «Ренхап». Решение приняли после того, как на прошлой неделе Конституционный суд (КС) Южной Кореи утвердил импичмент президента страны Юн Сок Ёля. Он был отстранен от власти в декабре.

Национальная избирательная комиссия уже начала досрочную регистрацию кандидатов. Они должны зарегистрироваться до 11 мая, а предвыборная кампания стартует 12 мая. По закону любой госслужащий, баллотирующийся на пост президента, должен подать в отставку как минимум за 30 дней до выборов, то есть до 4 мая.

Юн Сок Ёль 3 декабря 2024 года решил ввести военное положение на территории страны, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности и подготовке мятежа. Однако военное положение отменили уже на следующий же день. 14 декабря господину Юну объявили импичмент. В должность и. о. президента вступил премьер Хан Док Су, но Национальное собрание объявило импичмент и ему. В марте 2025-го КС отклонил импичмент Хан Док Су.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Юн сок Ёль сделал не то дело, Юн Сок Ёль должен уйти».