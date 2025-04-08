КСП Челябинской области проверит расходы бюджета Верхнего Уфалея

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проверит отчетность об исполнении бюджета Верхнеуфалейского городского округа за 2024 год. Объектами аудита станут главные распорядители средств, сообщает пресс-служба КСП.

В рамках проверки инспекторы проанализируют исполнение доходной и расходной частей бюджета Верхнего Уфалея, соответствие законодательству форм годовой отчетности, а также организацию и результаты внутреннего финансового аудита.

Мероприятие предусмотрено планом работы КСП Челябинской области на 2025 год.