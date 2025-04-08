Река Тобол в Кургане может подняться до 6,7 метра

В 2025 году вода в реке Тобол может подняться до 5 м по прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При наихудшем варианте уровень реки достигнет 6 м 70 см, сообщает пресс-служба администрации Кургана.

При прогнозе поднятия уровня воды до 5 м возможно подтопление взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Если вода продолжит прибывать, ожидается ее перелив через дорогу в микрорайоне Нижняя Утятка, а также подтопление садовых товариществ, расположенных в пойме Тобола, двух улиц в микрорайоне Тополя и моста в микрорайоне Глинки. Однако, как отмечают в мэрии, при выполнении всех превентивных мероприятий подобная угроза отсутствует. Администрация решает задачи по организованному пропуску весенних вод с учетом полученных прогнозных данных и погрешности. В том числе проверена муниципальная система оповещения населения и проработаны вопросы по пунктам временного размещения и питания.

Виталина Ярховска