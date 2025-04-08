Пермский ресторанный холдинг может переименовать сеть «Хуторок» в «Хуторяне»

Компания ресторанного холдинга «Национальная кухня» подала в Роспатент заявку на присвоение статуса товарного знака наименованию «Хуторяне». Как указано в заявке ООО «Национальная кухня» на сайте znakoved.ru, название «Хуторяне» предполагается использовать в таких сферах, как рестораны, в том числе самообслуживание, услуги кафе, баров, закусочных, информация и консультации по вопросам приготовления пищи, кейтеринг и прочее. Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступила 31 марта, решение по ней не принято.

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Напомним, недавно стало известно о планах «Национальной кухни» провести ребрендинг в своих заведениях среднего ценового сегмента – сетях «Хуторок», «Пельменная», «Компот». Во время работ поменяется интерьер, кухня, обслуживание будут скорректированы названия заведений. Как пояснил «Ъ-Прикамье» основатель группы Олег Поляков, слово «Хуторяне» является одним из вариантов нового названия сети «Хуторок». «Это одно из наименований, которые мы рассматриваем», - обратил внимание господин Поляков. Решение о новом названии известной сети в компании еще не принято. С этим вопросом в «Национальной кухне» определятся к майским праздникам. В течение года в ребрендинг войдут пять заведений холдинга, добавил собеседник.

«Национальная кухня» - один из старейших пермских ресторанных холдингов, первые заведения группы открылись в городе в начале 2000-х годов. По данным группы «Национальная кухня» в соцсети «ВКонтакте», по состоянию на 2017 год компания управляла более чем 40 заведениями, но сейчас некоторые из них прекратили работу. Из тех, что обозначались активами группы ранее, в Перми функционируют сети «Хуторок», «Пельменная», «Компот», Five. В 2022 году сообщалось о смене собственника ресторана «Рататуй» из состава холдинга, работавшего в ТРК «Семья». Заведение переименовали в Seven, но источник в ТРК сообщал, что основатели ресторана по-прежнему ведут все дела в нем. Недавно стало известно, что на месте заведения «Национальной кухни» Sochi открылось Wine Mouse. В этом ресторане изменилась и сама концепция, теперь там подают европейскую кухню и вино.