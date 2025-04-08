Первый жилой комплекс в концепции “город в городе” появится на правом берегу Камы

ПЗСП при проектировании домов учитывает архитектурный стиль окружающей застройки и бережно относится к истории мест. В новом жилом комплексе «Мастер квартал» ПЗСП придерживается принципов архитектурной школы Баухаус, по которым был спроектирован Закамск.

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Архитекторы Баухаус делили пространство на кластеры: промышленный, жилой, культурный, экологический и зоны отдыха. При строительстве дома располагались по периметру, а центр занимала зеленая зона со спортивными площадками и детскими учреждениями. В своих работах при проектировании районов сторонники этого течения придерживались принципов эргономичности, функциональности и удобства, где каждый элемент должен приносить определенную пользу для жителей. Эти принципы были воплощены и в значительной мере реализованы при планировании и строительстве Закамска.

ПЗСП по аналогии с концепцией Баухаус создает в Кировском районе эргономичную и функциональную среду, в которой есть всё необходимое для жизни рядом с домом. Жилой комплекс «Мастер квартал» на Автозаводской, 5 строится в концепции «город в городе», которая подразумевает наличие полноценной инфраструктуры на территории одного жилого комплекса: торгового центра, площадок для игр, отдыха, занятия спортом, а также озеленения.

Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

— «Мастер квартал» будет определять смысловой и качественный центр окружающего пространства. Новый жилой комплекс станет местом, где жители найдут всё, что нужно для жизни, отдыха и развлечений, занятий спортом и досуга. Таких проектов в отдаленном Закамске еще не строили, а значит, мы задаем новый стандарт и поднимаем планку развития района.

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Дом будет также построен в концепции «двор без машин», а на парковке планируются машиноместа, в том числе с зарядными станциями для электроавтомобилей. По всей территории дома будут высажены липы, яблони, ивы, клены и множество декоративных кустарников, которые создадут особую атмосферу уюта.

В доме запланировано 7 очередей переменной этажности. В первой очереди будет 523 квартиры, от одной до трёх комнат площадью от 30 до 68 кв.м. Квартиры сдаются в отделке White Box или «под ключ».

В «Мастер квартале» сочетаются технологии индустриального домостроения Э-600 и BAUM. Это позволяет реализовать передовые строительные решения, например, вход в подъезд с уровня земли, оригинальные, нетиповые балконы и лоджии, разнообразные планировки, использовать различные варианты цветов и фактуры фасада. Дома в новом ЖК запроектированы переменной этажности, а их внешний вид будет сдержанным: с белым верхом и темным низом отделки фасадов.

Важным преимуществом нового жилого комплекса от ПЗСП станет транспортная доступность и близость объектов социальной инфраструктуры. «Мастер квартал» расположен рядом с конечной остановкой автобусов, на которых можно добраться до любой части города, здесь находятся Поликлиника №1, МСЧ №133, два детских сада и три школы. Также расположены два парковых пространства, которые недавно благоустроили: сквер ветеранов Афганистана по ул. Торговой и сквер у Дворца культуры им С.М. Кирова.

Новый жилой комплекс от ПЗСП станет современным прочтением архитектурной концепции Баухаус, в которой будет всё необходимое для жизни рядом с домом.

Телефон отдела продаж ПЗСП: +7 (342) 292-15-47.

ООО «Спецстрой ПЗСП — Автозаводская, 5». Проектную декларацию можно посмотреть на сайте наш.дом.рф.

АО «ПЗСП»