Суд продлил арест советнику главы Красноярска Артуру Арутюняну

Суд продлил арест советнику мэра Красноярска Артуру Арутюняну. Он будет находиться в СИЗО до 12 июня, сообщили «Ъ-Сибирь» в СУ СКР региона.

Чиновник был задержан 28 февраля 2025 года по подозрению в превышении полномочий. Как установило следствие, в сентябре 2023 года было размещено извещение о проведении аукциона по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений на ул. Технологическая. Заявки на участие в торгах поступили от ООО «УСК «Сибиряк»» и АО «Асфальтобетонный завод». В торгах выиграло последнее предприятие.

В ноябре того же года УК «Красноярская» и «Асфальтобетонный завод» подписали договор купли-продажи комплекса стоимостью более 4,5 млн руб. Как указывается в материалах следствия, в декабре 2023 года по указанию советника мэра руководитель департамента городского хозяйства и и.о. директора муниципальной управляющей компании «Красноярская» направили в адрес АО уведомления о расторжении договора купли-продажи имущества. Впоследствии сделка была расторгнута.

Александра Стрелкова