Два водителя и 16-летняя пассажирка пострадали в ДТП в Тюмени

В Тюмени в ДТП пострадали два водителя и 16-летняя пассажирка. По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла еще 27 марта на ул. Краснодонской. Там столкнулись автомобили «Киа» и «Тойота».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сообщается, что 16-летняя девушка находилась на заднем пассажирском сиденье автомобиля «Киа». В момент аварии она была пристегнута ремнем безопасности. Водитель автомобиля «Тойота» также получил ранения. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.