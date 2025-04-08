Оборот розничной торговли снизился в Красноярском крае за два месяца 2025 года

В Красноярском крае оборот розничной торговли по итогам января-февраля 2025 года снизился на 0,6% к аналогичному периоду 2024-го в сопоставимых ценах. Регион стал единственным в Сибирском федеральном округе, где отмечается снижение этого показателя, следует из данных Красноярскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За первые два месяца года суммарный оборот края составил 144,1 млрд руб. Из них 70 млрд руб. пришлись на пищевые продукты (включая напитки и табачные изделия), еще 74,1 млрд руб. — на непродовольственные товары. При этом оборот общественного питания, напротив, вырос в регионе на 2,8% (до 11 млрд руб.) в сравнении с первыми двумя месяцами годом ранее.

Оборот розничной торговли в Хакасии с января по февраль составил 26,2 млрд руб. (+3,1%). Также в республике отмечается рост оборота общественного питания на 8,4%.

Александра Стрелкова