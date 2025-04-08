Возбуждено уголовное дело по факту смерти трех уфимцев в пожаре

В Уфе возбуждено уголовное дело после пожара в жилом доме на улице 50-летия Октября, где погибли трое человек. Следственный комитет Башкории начал расследование по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

7 апреля загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали женщину 1948 года рождения и двоих детей, 2017 и 2021 годов рождения. Несмотря на реанимационные мероприятия, все трое скончались.

Собственную проверку пришествия проводит прокуратура республики.

Олег Вахитов