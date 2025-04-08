Участника СВО в горсовете Стерлитамака заменил другой ветеран боевых действий

38-летний Константин Пашковский стал депутатом горсовета Стерлитамака. Кресло депутата он получил вместо военнослужащего полка «Башкортостан», участника спецоперации Рамиля Фасыкова, в начале марта сдавшего мандат, сообщает пресс-служба городского совета.

Как и Рамиль Фасыков, господин Пашковский участвовал в боевых действиях (в конфликтах в Чеченской республике и в СВО), а в августе 2024 года глава Башкирии Радий Хабиров наградил его орденом имени Шаймуратова. Кроме того, Константин Пашковский был советником Рустема Газизова на общественных началах, когда тот возглавлял администрацию Стерлитамака. Также новоиспеченный депутат работал аппаратчиком сушки в АО «БСК». В сентябре 2024 года был выдвинут в депутаты горсовета по списку «Единой России».

Идэль Гумеров