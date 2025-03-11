Ставший депутатом горсовета Стерлитамака участник СВО сдал мандат

Военнослужащий полка «Башкортостан» Рамиль Фасыков, осенью 2024 года избранный депутатом горсовета Стерлитамака по списку «Единой России», досрочно прекратил полномочия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Свою жизнь Рамиль Наильевич связал со службой Родине. Он участник специальной военной операции, награжден медалью "Генерала Шаймуратова"», — говорится в релизе.

Рамилю Фасыкову 64 года. На СВО он отправился 10 мая 2023 года.

Идэль Гумеров