Московский горсуд рассмотрит иск Альфии Хазигалеевой на 620 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Москвы, который 13 марта передал в Московский городской суд иск Альфии Хазигалеевой к инвестиционной компании «Велес капитал». Госпожа Хазигалеева просит суд обязать ответчика выплатить ей около 620 млн руб. в качестве компенсации убытков от продажи 139 млн акций (24,66667%) АО «Холдинговая компания „Озна“».

Альфия Хазигалеева — бывшая супруга предпринимателя, депутата горсовета Уфы Артура Хазигалеева. Акции «Озны» она получила при разделе имущества.

В 2020 году Альфия Хазигалеева продала свою долю в «Озне» компании «Ознаивест» за 450 млн руб. Три года спустя она пришла к выводу, что продешевила на 500 млн руб. В ходе сделки ее интересы в качестве брокера представлял «Велес капитал», к которому она предъявила претензию.

Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иск, полагая, что он «спор не являться корпоративным, а сделка совершена до приобретения истцом статуса ИП». На этом основании заявление было направлено по подсудности в суд общей юрисдикции.

Апелляционная инстанция, куда госпожа Хазигалеева обратилась с жалобой, поддержал выводы арбитражного суда Москвы.

В 2024 году, как сообщал «Ъ-Уфа», две инстанции арбитражного суда отказали Альфие Хазигалеевой в удовлетворении иска к ООО «Ознаинвест» о возврате ей акций компании «Озна» и выплате убытков в размере около 620 млн руб. Суды пришли к выводу, что Альфию Хазигалееву никто не принуждал продавать акции по спорной цене.

Олег Вахитов