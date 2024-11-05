Акции рыночной ценности

Две инстанции арбитражного суда отказали Альфие Хазигалеевой — бывшей супруге предпринимателя, депутата горсовета Уфы Артура Хазигалеева — в удовлетворении иска к ООО «Ознаинвест» о возврате ей акций компании «Озна» и выплате убытков в размере около 620 млн руб. В 2020 году госпожа Хазигалеева продала «Ознаинвесту» 24,6% акций «Озны» за 450 млн руб. Три года спустя она решила, что продешевила — эксперты, к которым она обратилась, оценили стоимость акций в 1 млрд руб. Арбитражный суд Башкирии, а затем Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонили доводы истца. Суды пришли к выводу, что при заключении договора купли-продажи Альфия Хазигалеева согласилась с ценой продажи. Юристы полагают, что суды приняли законное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альфия Хазигалеева пыталась отменить сделку по продаже акций «Озны», полученных от бывшего мужа

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Альфия Хазигалеева пыталась отменить сделку по продаже акций «Озны», полученных от бывшего мужа

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Альфии Хазигалеевой на решение арбитражного суда Башкирии. В июле суд первой инстанции отказал госпоже Хазигалеевой в иске о признании недействительным договора купли-продажи 139 млн акций (24,66667%) АО «Холдинговая компания „Озна“», возврате ей этих ценных бумаг, а также выплате около 620 млн руб. убытков.

«Озна» — крупное предприятие по проектированию и производству нефтегазового оборудования. Акционерами компании являлись Артур Хазигалеев, Марат Ахметшин, Марат Фаттахов и нидерладская Urals Holding B.V.

Альфия Хазигалеева — бывшая супруга предпринимателя Артура Хазигалеева. В 2020 году пара расторгла брак, в результате чего госпоже Хазигалеевой отошла часть активов экс-супруга, включая акции «Озны».

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в 2020 году госпожа Хазигалеева продала свою долю в «Озне» компании «Ознаивест» за 450 млн руб. Ее интересы в ходе сделки представляло ООО «ИК Велес капитал». Однако три года спустя Альфия Хазигалеева решила, что реализовала акции по заниженной стоимости. Эксперты, к которым она обратилась за оценкой доли, пришли к выводу, что на момент продажи рыночная стоимость акций превышала 1 млрд руб. Это стало причиной подачи иска в арбитражный суд.

Отказывая госпоже Хазигалеевой, суд первой инстанции, в частности, указал, что стоимость акций, указанная в отчете экспертов, представленном истцом, «не может являться основанием, свидетельствующим о причинении ущерба Хазигалеевой Альфие Фанисовне, поскольку оспариваемые сделки совершены с полным соблюдением корпоративных процедур их одобрения и на основе свободного установления цены имущества». «Истцом не доказано ни наличия у истца нарушенного права, ни нарушения ответчиком какого-либо обязательства, ни причинения ответчиком истцу какого-либо вреда»,— подчеркнул суд.

В апелляционной жалобе Альфия Хазигалеева отмечала, что фактически покупателем акций по не рыночной цене через «Ознаинвест» стала «Озна», что нарушает условия соглашения между акционерами компании. Так, отметила она, документ предусматривает, что заключение каких-либо сделок на сумму от $ 100 тыс. должно быть одобрено советом директоров, а этого сделано не было.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал выводы нижестоящей инстанции. Как отмечено в постановлении суда, госпожа Хазигалеева «действовала абсолютно осознанно, добровольно, сама выразила волю на продажу своих акций, а при подготовке сделки пользовалась услугами профессиональных финансовых и юридических консультантов». Будучи акционером «Озны», указано в постановлении, Альфия Хазигалеева «должна была располагать информацией о действительной, по ее мнению, стоимости отчуждаемых акций на момент их продажи».

Представитель Альфии Хазигалеевой вчера от комментариев воздержался.

В картотеке дел арбитражного суда имеется информация о других исках госпожи Хазигалеевой по поводу спорной сделки. Так, она пытается отсудить около 620 млн руб. у «ИК Велес капитал». Ближайшее заседание назначено на 12 декабря. К «Ознаинвест» Альфия Хазигалеева направила иск о признании договора купли-продажи акций недействительным, применив реституцию. Рассмотрение назначено на 27 ноября.

«Принцип свободы договора предполагает, что стороны несут ответственность за последствия принятых ими решений. Несоответствие объекта продажи рыночной стоимости само по себе не может быть основанием для признания сделки недействительной. В противном случае это подорвало бы фундаментальные принципы рыночной экономики,— полагает партнер агентства практикующих юристов „Правильное право“ Тимур Якупов.— На мой взгляд, суды дали объективную и всестороннюю оценку, в связи с чем законность решений очевидна».

Партнер, руководитель направления «Банкротство» адвокатского бюро «Гуцу, Жуковский и партнеры» Софья Сергеева отмечает, что сложившаяся правоприменительная практика, «как правило, не допускает оспаривания сделок по причине заблуждения одной из сторон о цене предмета сделки».

«В пользу отсутствия очевидной для покупателя ошибки свидетельствует также то, что при продаже акций Хазигалеева пользовалась услугами профессиональных консультантов и имела доступ к информации о деятельности общества. В такой ситуации вероятность аннулирования сделки в суде кассационной инстанции представляется невысокой»,— резюмировала эксперт.

Булат Баширов