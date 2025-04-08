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Коммерсантъ FM
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На Камчатке коллекционер пошел под суд за показ фото орденов Третьего рейха

Сотрудники Камчатского регионального центра по противодействию экстремизму пресекли противоправную деятельность коллекционера, демонстрировавшего нацистскую символику, сообщили «Ъ» в УМВД по региону. Решением суда за публичное демонстрирование (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) в чате мессенджера он привлечен к административной ответственности.

Как сообщили в ведомстве, 52-летний местный житель в группе более чем со 150 участниками опубликовал фотографии орденов и наград Германской империи и нацистской Германии с изображением запрещенной в РФ символики, в том числе свастики. Тем самым он нарушил №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». В ходе осмотра квартиры подозреваемого оперативники изъяли коллекцию с запрещенной символикой, а также более тысячи патронов и предметы, схожие с автоматическим оружием.

После получения заключения баллистической экспертизы может последовать возбуждение уголовного дела.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский

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