Арташес Арутюнянц не планирует уходить из ФК «Ростов»

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил, что не собирается покидать пост руководителя донского клуба и продавать акции АО «Футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает «РБ Спорт».

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Ранее в СМИ распространялась информация, что ФК «Ростов» может купить известный ростовский предприниматель Иван Саввиди.

«Планирую ли я покидать клуб и продавать акции «Ростова»? Нет», – сказал господин Арутюнянц корреспонденту «РБ Спорт».

Как уже говорил Арташес Арутюнянц, «дальнейшая судьба клуба» будет решена на скором собрании акционеров АО Футбольный клуб «Ростов».

Основным акционером АО Футбольный клуб «Ростов» является правительство Ростовской области, еще порядка 45% доли в АО имеют структуры Арташеса Арутюнянца.

Сергей Иванов