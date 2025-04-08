КХЛ прорабатывает идею матчей против НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что структура изучает вариант с матчами ее команд против соперников из НХЛ. «Мы всегда поддерживаем такие идеи, чтобы популяризировать хоккей. На данный момент в КХЛ идет play-off, в НХЛ заканчивается регулярный чемпионат. Всем пока не до этого. Но мы два-три года назад проводили с НХЛ совещания, обсуждали тему проведения матчей. Мы знаем, что по этому поводу думает НХЛ. Сейчас мы проводим play-off и параллельно прорабатываем все возможные и интересные варианты, как это могло бы выглядеть, чтобы устроило обе стороны»,— рассказал господин Морозов на пресс-конференции после заседания совета директоров отечественной лиги.

Он предположил, что «летом, когда завершатся сезоны, будет время, чтобы пообщаться о будущем таких матчей», пояснив, что необходимо определить удобные каждой стороне сроки: «Наши игроки в сентябре полностью готовы к чемпионату, а в НХЛ к середине сентябре игроки только выходят из отпуска. Надо учитывать и Олимпийские игры. Мы пока не знаем, будет ли допущена сборная России до них. Надо учитывать финансовую и коммерческую составляющие, продажу ТВ-прав. Есть много нюансов, которые надо скрупулезно проработать».

Предложение организовать хоккейные матчи с участием игроков КХЛ и НХЛ высказал в середине марта в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Кремля, господин Трамп его поддержал.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость, заметил, что «пока здесь нет никакой конкретики». «Нам нечего пока сказать в этом плане. Давайте не забывать: это была лишь одна из идей для возможного обдумывания. Конечно, там тоже много нюансов, кстати говоря, там у всех свои графики»,— добавил господин Песков.

Арнольд Кабанов