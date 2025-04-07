Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал причину, по которой военная операция на Украине не заканчивается. Он заявил, что за это ответственно «глубинное государство» (deep state) — оно, по его словам, поручило структурам Евросоюза продолжать военные действия.

«Deep state поручило европейским структурам продолжать войну на Украине. Ранее в этот процесс были вовлечены и американские структуры. Сейчас deep state поручил исключительно европейским структурам продолжать войну на Украине»,— заявил господин Кобахидзе (цитата по 1TV).

Это же происходит и в сфере финансирования международных организаций, сказал господин Кобахидзе. Американские фонды больше не финансируют «антигосударственные организаций», но эту задачу возложили на Евросоюз, уверен он. Он добавил, что Грузии удалось избежать украинского сценария. Киев, по его словам, «имеет сотрудничество с европейской бюрократией», но сказал, что для украинского народа это не сильное утешение.