ЗакС принял документ о полуденном выстреле с любого места Петропавловской крепости

Производить полуденный выстрел можно будет из любого другого места Петропавловской крепости. Соответствующий документ 2 апреля приняло Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Прежде городской Устав закреплял место. В связи с тем, что там ведутся реставрационные работы, которые затронут и Нарышкин бастион, появилась необходимость внести изменения. В пояснительной записке указано, что они не нарушат традицию полуденного выстрела.

«Исторические сведения подтверждают возможность проведения полуденного выстрела сигнального орудия с территории Петропавловской крепости, не умаляя исторической ценности данной традиции»,— говорится в документе.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Путин подписал указ о награждении депутатов петербургского Заксобрания.

Татьяна Титаева