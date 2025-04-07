Роберта Де Ниро наградят почетной «Золотой пальмовой ветвью»

Актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь». Награждение состоится 13 мая на церемонии открытия 78-го Каннского кинофестиваля.

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Фото: Pedro Nunes / Reuters Роберт Де Ниро

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Он будет удостоен награды за его вклад в киноискусство. «Есть лица, которые олицетворяют собой седьмое искусство и реплики, навсегда вошедшие в анналы синефилии. Со своим глубоко внутренним стилем, проявляющимся в мягкой улыбке или суровом взгляде, Роберт Де Ниро стал легендой кинематографа»,— пишут о нем на сайте кинофестиваля.

Господин Де Ниро, который и сам председательствовал в жюри Каннского фестиваля в 2011 году, высказался по поводу награждения. «У меня такие теплые чувства к Каннскому фестивалю... Особенно сейчас, когда в мире так много всего, что нас разъединяет, Канн объединяет — рассказчиков, кинематографистов, зрителей и друзей. Это как вернуться домой»,— сказал он, услышав о вручении почетной награды.

Роберт Де Ниро снялся более чем в 100 фильмах, выступил продюсером более чем в 30 картинах. Его работа была отмечена двумя премиями «Оскар», «Золотым глобусом», а также номинациями на восемь премий BAFTA и другими наградами. Широко известно его многолетние сотрудничество с режиссером Мартином Скорсезе — в рамках их творческого союза были сняты десять полнометражных работ.

Александр Рыльский