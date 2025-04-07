Лавров обсудил с послами Евразии «опасные действия» стран НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главами дипломатических миссий стран Евразии вопросы безопасности региона и «опасные действия» стран НАТО. Об этом заявили в Департаменте информации и печати МИД России.

«В своем вступительном слове министр дал принципиальные оценки ситуации в сфере безопасности в различных частях Евразии,— говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД России. — Констатировал кризис концепции евроатлантической безопасности, привлек внимание к опасным действиям натовских государств, направленным на дестабилизацию ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, взрывоопасной обстановке на Ближнем Востоке, рискам для стабильности Южного Кавказа и Центральной Азии».

Как отметили в МИД РФ, Сергей Лавров обсудил с коллегами ход реализации выдвинутой президентом России Владимиром Путиным инициативы создания новой архитектуры евразийской безопасности. Глава российской дипломатии также затронул привлек внимание к выдвинутой Республикой Беларусь инициативе подготовки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

В ноябре господин Лавров сообщил, что разработка предложенной Минском Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке уже начата. Ее предполагается завершить к следующей ежегодной Минской конференции по безопасности. В том же месяце, в ходе визита в Брест, Сергей Лавров со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым подписали заявление по общему видению программного документа, в котором стороны намереваются изложить рамочные параметры будущей архитектуры.

С лета 2024 года Россия на различных дискуссионных площадках поднимает тему создания единой архитектуры «равной и неделимой безопасности». 14 июня на встрече с руководством МИД РФ Владимир Путин заявил, что на евразийском континенте необходима новая структура безопасности, открытая для всех стран, включая членов НАТО. В частности, он указал на необходимость «постепенного сворачивания военного присутствия внешних держав» в регионе. Президент отметил готовность обсуждать этот вопрос с НАТО и Евросоюзом.

Подробнее о дискуссиях на тему евразийской безопасности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая