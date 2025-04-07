«Ак Барс» вышел в четвертьфинал play-off КХЛ

Казанский «Ак Барс» во втором овертайме обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (2:1) в седьмом матче раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в четвертьфинал розыгрыша Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед — 4:2 в пользу казанцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ХК пресс-служба ХК «Автомобилист» Фото: пресс-служба ХК пресс-служба ХК «Автомобилист»

Автором победной шайбы стал Кирилл Семенов (84-я минута). Также в составе «Ак Барса» шайбу забил Илья Сафонов (16). У «Автомобилиста» отличился Александр Шаров (9).

Седьмой матч серии первого раунда Кубка Гагарина 2025 между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» стал первой седьмой игрой в истории КХЛ, ушедшей во второй овертайм, сообщила пресс-служба лиги.

Второй раунд play-off КХЛ стартует 11 апреля. В четвертьфинал также вышли ярославский «Локомотив», московский «Спартак», минское «Динамо», омский «Авангард», челябинский «Трактор» и московское «Динамо».

Таисия Орлова