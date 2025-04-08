«ИТМО Хайпарк» выходит на второй этап

Главгосэкспертиза РФ одобрила документацию по второму этапу строительства инновационного центра «ИТМО Хайпарк» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Проект включает возведение на территории трех научных кампусов, до этого ведомство согласовало работы по общежитию и энергоцентру, следует из заключения на сайте Главгосэкспертизы. Предварительная стоимость второго этапа достигает 18 млрд рублей, а общий объем инвестиций в проект, застройщиком которого выступает АО «ИТМО Хайпарк», превысил 41 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предварительная стоимость второго этапа строительства достигает 18 млрд рублей, а общим объем инвестиций в проект, застройщиком которого выступает АО «ИТМО Хайпарк», превысил 41 млрд рублей

Фото: «Студия 44» Предварительная стоимость второго этапа строительства достигает 18 млрд рублей, а общим объем инвестиций в проект, застройщиком которого выступает АО «ИТМО Хайпарк», превысил 41 млрд рублей

Фото: «Студия 44»

Документацию к новому научному центру разработал генеральный проектировщик проекта — ООО Архитектурное бюро "Студия 44"», до этого компания занималась дизайном первой очереди «Хайпарка», в которую входили два общежития и главное учебное здание. Вторая очередь включает в себя строительство трех научных кампусов.

Исследовательские центры площадью 30 тыс. кв. м, как уточнили в пресс-службе университета, оснастят лабораториями, каждая из которых будет специализироваться в определенной области, а именно в информационных технологиях, фотонике, квантовых технологиях и науках о жизни и здоровье. «Каждый из корпусов, высотой 3–4 этажа, способен вместить 500 человек, включая 300 студентов, 180 преподавателей и сотрудников университета, а также 20 человек технического персонала»,— сказано в пояснительной документации.

Дополнительно в кампусах разместят 50 международных научных лабораторий и не менее пяти инновационных производств на территории научных центров. Стоимость работ по возведению кампусов и спортивного центра в рамках второй очереди предварительно оценивают в 18 млрд рублей.

«ИТМО Хайпарк» создается на базе исследовательского университета ИТМО в городе-спутнике Южный с 2023 года, общая площадь проекта составляет 258,91 тыс. кв. м. С 2017 по 2023 год на проектирование и строительство объектов комплекса было выделено общим объемом 16,7 млрд рублей, в том числе 12,3 млрд из федерального бюджета и 4,4 млрд из бюджета Петербурга. В 2024 году на работы ушло около 900 млн рублей, включая 700 млн из федерального бюджета и 200 млн из городского.

Вместе с тем на этапе проектирования в рамках второй очереди остается спортивный комплекс площадью 18 тыс. кв. м. Однако его, как и другие научные центры этого этапа, планируют сдать в 2027 году, в пресс-службе ИТМО отмечают, что на данный момент о возможном смещении сроков речи не идет, первую очередь проектировщики планируют сдать уже в течение 2025 года.

Опрошенные «Ъ-СПб» участники рынка считают обозначенные дедлайны реалистичными, хотя и предполагают, что в случае первой очереди завершить работы успеют только в конце 2025 года или даже в начале следующего года. Причиной этому гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров назвал промедления в строительстве главного кампуса.

При этом на сайте госзакупок сроки публикации тендера на выполнение работ по второй очереди не разглашаются. Первый этап проекта выполняет компания «Политехстрой». Контракт с москвичами по ИТМО на сумму 13,2 млрд рублей заключили в 2023 году.

Стефания Барченкова