Школьница оказалась в больнице после тайного приема БАДов для похудения

Специалисты Санкт-Петербургского Педиатрического университета спасли 13-летнюю школьницу, которая втайне от родителей 12 дней подряд принимала биологически активные добавки для похудения, сообщила пресс-служба вуза 7 апреля.

Тревогу забила мать ребенка, которая заметила у подростка хаотичные движения, прерывистую речь и другие странности, после чего повезла дочь в больницу. Выяснилось, что школьница, весившая 48 килограммов, сбросила три кг за почти две недели.

Питался подросток соответственно: ее рацион состоял из 100 мл воды и половины наггетса. Из-за обезвоживания ребенок перестал ходить в туалет. Медикам она призналась, что не считала количество принятых таблеток.

В СПбГПМУ подчеркнули, что еще немного, и школьница попала бы в отделение реанимации. Сейчас подросток продолжает лечение в клинике университета.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ларьки с табаком проверят по просьбе петербургского депутата Госдумы Марченко. По словам парламентария, школьники заходят за вейпами по пути в образовательное учреждение.

Андрей Маркелов