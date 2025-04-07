«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Мировые рынки волатильны, как и российский. Инвесторы находятся в полном недоумении, потому что информационный фон меняется каждый час. Индекс неопределенности, который считают в Goldman Sachs, максимальный за 30 лет. И все из-за политики Дональда Трампа. Он начал повышать тарифы на импортную продукцию, затем последовал китайский ответ, и здесь все уже констатируют начало торговой войны, которая приведет к глобальной рецессии. Многие инвестиционные дома повышали ставки на рецессию 7 апреля. Однако в политическом истеблишменте США, наверное, нет желающих довести страну до кризиса. Естественно, они будут искать выход для того, чтобы смягчить ситуацию. Как поступить инвесторам в данной ситуации? И какой будет мировая торговая архитектура в ближайшее время? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: Уже наметились определенные штрихи, которые говорят о той схеме, которая должна успокоить рынки. Во-первых, это нулевые тарифы. Их Америке предложили во Вьетнаме, на Тайване и в Европейском союзе. И если Дональд Трамп согласится на такой сценарий, то это может серьезно поддержать финансовые рынки. В Белом доме, как говорят источники, комментировали ситуацию позитивно, но сделали одно исключение — Китай. С КНР они будут, судя по всему, придерживаться жесткого сценария, но с другими странами возможно смягчение риторики со стороны Белого дома. Что можно ожидать в этом случае? С одной стороны, китайская тема будет иметь инфляционный эффект на американскую экономику, европейская тема и нулевые тарифы — дефляционный эффект. И дальше все будет зависеть уже от политики американского Центрального банка.

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