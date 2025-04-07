В Союзе писателей объяснили, зачем выбрали руководителем Мединского

Члены Союза писателей России поддержали кандидатуру помощника президента РФ Владимира Мединского на выборах председателя в надежде усилить собственные позиции в переговорах с исполнительной властью. Об этом заявил сегодня, 7 апреля, бывший первый секретарь организации поэт Геннадий Иванов на круглом столе в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Престиж писателя в стране низок, руководители всех уровней относятся к профессионалам «почти что презрительно», а глав профильных ассоциаций губернаторы «не принимают десятилетиями», посетовал господин Иванов: «В сущности, мы проголосовали за него (Владимира Мединского.— "Ъ"), прежде всего, чтобы немножко под козырек брали, когда за его подписью появляется письмо в регионе».

Престиж профессии следует поднимать «на всех уровнях», а вслед за господином Мединским соответствующей работой следовало бы заняться и депутатам Госдумы, полагает Геннадий Иванов. Вместе с тем властям следует озаботиться и гонорарами авторов, подчеркнул литератор: «Выдающийся писатель Владислав Бахревский сказал, что получил за книгу серии ЖЗЛ ("Жизнь замечательных людей".— "Ъ") 13 тыс. рублей! И это стало привычкой, общим местом, что с писателем можно делать все что угодно, не замечать».

Григорий Лейба