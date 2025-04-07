На 98 году жизни скончался народный артист Татарстана Юрий Максимов

Сегодня, 7 апреля, на 98 году жизни скончался народный артист Республики Татарстан Юрий Максимов. Об этом сообщил Telegram-канал Казанского театра юного зрителя.

Юрий Максимов посвятил Казанскому ТЮЗу более 50 лет, исполнив свыше 200 ролей, говорится в сообщении театра.

«Мы приносим соболезнования родным и близким. Светлая память Юрию Александровичу. Скорбим», — отметили в пресс-службе театра.

Прощание с Юрием Максимовым состоится 8 апреля в 12:00 на Арском кладбище.

Артём Дергунов