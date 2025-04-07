Совбез ООН 8 апреля проведет заседание по Украине

Совет Безопасности (СБ) ООН 8 апреля проведет заседание по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе постпредства РФ при ООН. Совещание было запрошено западными странами в связи с ударами РФ по Кривому Рогу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Заседание СБ ООН по украинскому досье состоится в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск.— "Ъ")»,— цитирует агентство ТАСС российское диппредставительство.

Вечером 4 апреля пресс-служба Минобороны России сообщила, что в 18:49 мск «ракетой в фугасном снаряжении» был нанесен удар по ресторану в Кривом Роге, где проводилось совещание командиров ВСУ с западными инструкторами. В Минобороны РФ сообщили о гибели до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.

Украинские власти заявили, что удар был нанесен по гражданскому населению. В ООН позднее заявили, что после удара группа сотрудников представительства ООН по правам человека на Украине посетила место падения ракеты и установила имена и личности погибших детей. По словам верховного комиссара ООН по правам человека, в результате удара погибли девять детей.

Анастасия Домбицкая