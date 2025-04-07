Более 30 температурных испытаний проведут в Петербурге с 7 по 11 апреля

С 7 по 11 апреля теплоэнергетики проведут 31 температурное испытание в Петербурге и одно в Ленобласти в рамках подготовки к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба Смольного.

Испытания позволяют специалистам заблаговременно обнаружить потенциально опасные участки трубопроводов и провести своевременный ремонт. Так 8 апреля АО «ТЭК СПб» проверит почти 300 км теплосетей почти во всех районах города. Одно испытания пройдет в поселке Вырица.

На следующий день АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проверит 32 км сетей в Центральном и Невском районах города. Тем временем ООО «Петербургтеплоэнерго» до 11 апреля проведет 13 испытаний в Петроградском, Курортном, Центральном и Пушкинском районах.

Во время испытаний температура теплоносителя может достигать 130 градусов, в связи с чем для обеспечения безопасности кратковременно отключают подачу в дома горячей воды.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о прорыве трубы с холодной водой на Малой Морской улице. Во время проведения работ пришлось ограничить движение транспорта.

Андрей Маркелов