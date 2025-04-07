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Порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Ярославской области

В Ярославской области 8 апреля ожидается сильный порывистый ветер. Об этом сообщили в областном министерстве региональной безопасности.

Фото: Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями в министерстве призвали избегать нахождения рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями, а также не парковать в этих местах свои автомобили.

По словам мэра Ярославля Артема Молчанова, городские службы работают в режиме повышенной готовности. Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал прогноз погоды, согласно которому в городе на протяжении всей недели будут идти дожди и снег.

Алла Чижова