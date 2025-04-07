В Ярославле будет дождливо и снежно

В Ярославле на этой неделе ожидаются осадки в виде снега и дождя. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

В понедельник в городе до +1°C и прогнозируются осадки. В ночь на вторник похолодает до -4°C и будет идти снег. Днем во вторник прогнозируется до +3°C и дождь. В ночь на среду пройдет снег и вновь похолодает. В среду днем будет до +2°C и ожидаются осадки.

В ночь на четверг температура опустится до -7°C, а днем вновь потеплеет — до +3°C, но прогнозируются небольшие осадки. В ночь на пятницу снег, а в пятницу дождь и +4°C. В выходные днем будет до +2°C и осадки в виде небольшого снега.

Алла Чижова