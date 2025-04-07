В I квартале 2025 года Госкомитет Республики Татарстан по закупкам провел централизованные закупки на сумму 236,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года в Татарстане провели централизованные закупки на 236,3 млн рублей

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ С начала года в Татарстане провели централизованные закупки на 236,3 млн рублей

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

За три месяца было проведено 86 закупочных процедур: 3 открытых конкурса, 78 электронных аукционов и 5 запросов котировок. Более 60% объема закупок пришлись на региональных и муниципальных заказчиков. Среди наиболее востребованных товаров — транспорт, топливо, бумага, бланки, компьютерная техника, сетевое оборудование и программное обеспечение.

Глава комитета Марат Зиатдинов отметил, что централизованный подход позволяет сократить затраты за счет оптовых скидок, повысить качество закупок и снизить коррупционные риски.

Благодаря оптимизации в I квартале удалось сэкономить 6,6% бюджета — это более 17 млн руб.

Артём Дергунов