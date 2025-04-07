Водолазные работы по поиску утонувшего на реке Сива подростка завершат 8 апреля

Водолазные работы по поиску 10-летнего подростка, утонувшего на реке Сива, будут завершены 8 апреля, сообщил в Telegram председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. С 9 апреля обследование будет проводиться с использованием технических средств в связи со складывающейся паводковой ситуацией.

По данным главного водолазного специалиста Поисково-спасательной службы Удмуртии Алексея Сабрекова, сегодня, в 12-й день поисков, спасатели проверили 4,9 км реки. Осталось проверить 3,8 км русла. «После чего (участок.— "Ъ-Удмуртия") от места происшествия до устья будет полностью обследован»,— добавил господин Шуткин.

Напомним, правоохранители получили сообщение о двух утонувших подростках 27 марта. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Тело 11-летнего подростка обнаружили на следующий день, 28 марта. Спустя несколько дней поисков группировка водолазов от МЧС РФ и ПСС УР была увеличена до 12 сотрудников. В мероприятиях задействованы до 300 волонтеров и спасателей в будни, до 700 — в выходные.

4 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что к властям региона обратилась родственница несовершеннолетнего Виктория Башкирова. Она отметила нехватку плавсредств, скорой помощи и сказала о «равнодушии» региональных властей. Глава Удмуртии Александр Бречалов напротив заявил, что знаком с делом утонувшего подростка с первых дней инцидента, и оно находится на его личном контроле.

Подробнее об этом читайте в материале «Нет тела, есть дело».