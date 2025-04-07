Ярославский экс-депутат отправится на принудительные работы

Вступил в силу приговор в отношении экс-депутата муниципалитета Ярославля Алексея Таганова, осужденного за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне 2023 года Кировский районный суд приговорил господина Таганова к 4 годам принудительных работ с удержанием в доход государства 15 % его заработной платы. Судья счел доказанной версию следствия о том, что Алексей Таганов, будучи депутатом, забирал себе денежные средства, выплачиваемые из городского бюджета его помощникам, а в муниципалитет предоставлял расписки, содержащие «заведомо ложные сведения».

Экс-депутат с приговором суда не согласился, поэтому вместе с защитником обжаловал его в апелляционном и кассационном порядках.

«Сегодня, 7 апреля, судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда оставила приговор без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Подробнее о деле Алексея Таганова — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова