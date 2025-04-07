На Дону самые низкие зарплаты у жителей села

На Дону самые низкие зарплаты у жителей сельской местности. Такие данные представлены РИА «Новости»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несмотря на увеличение в 2024 году среднемесячного дохода на 20,2%, жители небольших городов и сел в регионе получали не более 55 тыс. руб. в месяц, констатируют аналитики.

В рамках исследования были изучены 84 субъекта Российской Федерации. Учитывалась динамика роста зарплат в сравнении с 2023 годом, а также разница в оплате труда между крупными городами и сельскими поселениями.

В восьми Российских регионах заработок сельских жителей превысил 100 тысяч рублей. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 146 тыс. руб., за ним последовали Ненецкий автономный округ (138 тыс. руб.) и Магаданская область (151 тыс. руб.).

Ростовская область заняла в этом рейтинге 59-е место из 82-х.

Валентина Любашенко