Мосбиржа снизит максимальный удельный вес акций в индексе голубых фишек

Мосбиржа (MOEX: MOEX) обновляет методику расчета индексов акций. С 22 апреля в новой редакции методики предусматривается снижение максимального удельного веса акций в индексе голубых фишек — с 20% до 15% — по аналогии с основным индексом Мосбиржи.

Биржа объясняет решение тем, что снижение концентрации веса отдельных акций в индексе повысит его привлекательность для использования в качестве бенчмарка при создании финансовых продуктов на рынке коллективных инвестиций.

Индекс голубых фишек Мосбиржи — индикатор рынка наиболее ликвидных акций российских компаний. Туда входят бумаги 15 эмитентов. По состоянию на 4 апреля самым большим, двузначным, весом в бенчмарке обладают ЛУКОЙЛ (19,3%), Сбербанк (17,42%) и «Газпром» (15,67%).